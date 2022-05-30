МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Закрыта сделка по продаже ООО "Джонс Лэнг ЛаСаль" российскому менеджменту, сообщила пресс-служба консалтинговой компании. ПИК не вернется к физическому формату продаж

Ранее стало известно, что российский офис международной консалтинговой компании JLL выйдет из глобальной сети. При этом российская команда продолжит работу в качестве независимой компании.

"Продавцом выступило Jones Lang LaSalle European Holdings Limited. Команда ООО "Джонс Лэнг ЛаСаль" в России продолжит работу под наименованием IBC Real Estate (Investment Brokerage & Consulting Real Estate)", — указывается в сообщении.

В нем отмечается, что гендиректором компании назначен Алексей Ефимов, который до этого возглавлял департамент офисной недвижимости.

Согласно ЕГРЮЛ, 70% компании принадлежит Ефимову (35%) и руководителю департамента складской и индустриальной недвижимости Евгению Бумагину (35%). Кроме того, 15% — у руководителя группы по инвестициям Микаэла Казаряна, 10% — у руководителя департамента офисной недвижимости Екатерины Беловой. Оставшиеся 5% — у директора отдела складской и индустриальной недвижимости Игоря Кротенкова.