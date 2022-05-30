МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Повышение с 1 июня железнодорожных тарифов на грузовые перевозки на 11% не является критическим на фоне волатильности на валютном рынке, поделился мнением с РИА Новости президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Новак спрогнозировал рост объема перевозок по коридору "Север-Юг"

Правительство РФ утвердило с 1 июня повышение тарифов на 11% на железнодорожные перевозки грузов, а также временную отмену льгот на экспортные перевозки каменного угля сроком на три месяца. Как следует из распоряжения кабмина, опубликованного 28 мая, индексация не затронет тарифы на перевозку внутри России продовольственных товаров и минерально-строительных грузов, а также импортных потребительских товаров.

"Уровень индексации высокий, но не критический, особенно на фоне волатильности на валютном рынке. Кроме того, индексация не распространяется на перевозки строительных грузов и продовольствия", — утверждает Иванкин.

По его словам, в то же время отмена льгот на перевозку каменного угля повлияет на объемы перевозок этой номенклатуры. Однако в условиях дефицита пропускных способностей, недополученные объемы будут восполнены грузами второго и третьего тарифного класса, например нефть и нефтепродукты, зерно, удобрения, а также алюминий.

"В зависимости от конъюнктуры корректировка объемов с Кузбасского и Красноярского регионов может достигать 10-12%. По некоторым разрезам — 20%. При этом общие объемы перевозок угля снизятся не более чем на 3-5% за счет восполнения объемами компаний, работающих в границах Восточного полигона", — заключил эксперт.