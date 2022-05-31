МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ/Dow Jones. Продажи на рынке жилья в США замедлились, так как растущие цены и дефицит доступных для приобретения объектов заставляют потенциальных покупателей занимать выжидательную позицию. Во вторник будет опубликован еще один отчет по ситуации на рынке жилья США, но вряд ли он будет свидетельствовать о существенном замедлении роста цен. Французам пообещали не поднимать цены на электричество в 2023 году

Индекс цен на жилье S&P CoreLogic/Case-Shiller, пристально отслеживаемый индикатор цен на жилье, как ожидается, будет сигнализировать о росте цен в 20 крупнейших мегаполисах США в марте на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствует консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet. Более актуальные данные указывали на дальнейший рост цен на жилье в апреле, несмотря на увеличение ставок по ипотеке.

Если прогнозы верны, то рост цен на жилье в марте несколько ослаб по сравнению с 20,2% в феврале, но это не принесет облегчения потенциальным покупателям. Продажи на вторичном рынке жилья США в апреле упали на 2,4% по сравнению с мартом, до самого низкого с начала пандемии годового темпа с учетом коррекции на сезонные колебания. Срединная цена на вторичном рынке жилья же повысилась на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Продажи на первичном рынке жилья в апреле неожиданно снизились на 16,6% по сравнению с мартом, а срединная цена выросла на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Повышение цен на жилье не является единственной проблемой для потенциальных покупателей. Ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой выросла примерно на два процентных пункта по сравнению с декабрем 2021 года, до 5,1%, согласно данным Freddie Mac.

Срединный ежемесячный платеж по ипотеке в США в апреле составил 1889 долларов, о чем сообщила Ассоциация ипотечных банков на прошлой неделе. Год назад этот показатель был равен 569 долларов.

Доступность жилья снижается, и это, вероятно, продолжит негативно отражаться на продажах. Число подписанных контрактов о продаже жилья в апреле сократилось на 3,9%, сообщили на прошлой неделе в Национальной ассоциации риелторов (NAR). Продажи жилья на вторичном рынке США снизились в апреле

Траектория ипотечных ставок и динамика найма станут ключевыми факторами, определяющими перспективы продажи жилья в ближайшие месяцы, отмечает главный экономист NAR Лоуренс Юн. "Если ставки по ипотеке стабилизируются около текущего уровня 5,3%, а рост числа рабочих мест продолжится, то продажи жилья также могут стабилизироваться в следующие месяцы", — сказал он, добавив, что ожидает падения продаж жилья в 2022 году примерно на 9% по сравнению с предыдущим годом. Если же ставки по ипотеке вырастут до 6%, то годовое падение продаж может составить 15%.

Прогнозы экспертов предполагают замедление темпов роста цен на жилье в США до конца года. "Ставки по ипотеке достигли психологически важного уровня 5%, и покупатели занимают выжидательную позицию, позволяя условиям на рынке жилья нормализоваться", — отмечает заместитель главного экономиста CoreLogic Сельма Хепп. "Сокращение числа покупателей и увеличение запасов на рынке жилья будут способствовать ослаблению роста цен на жилье в ближайшие месяцы", — заключает она.

Данные S&P CoreLogic Case-Shiller по ценам на жилье за март будут представлены в 13.00 по Гринвичу.

— Автор Shaina Mishkin, shaina.mishkin@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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