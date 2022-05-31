Компаниям под санкциями разрешили не избирать совет директоров
Находящимся под санкциями компаниям разрешили временно не избирать совет директоров
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило компаниям, подпавшим под международные санкции, временно не избирать советы директоров, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Предлагается разрешить компаниям, попавшим под санкции, временно не избирать совет директоров. Сейчас это особенно актуально для публичных акционерных обществ, где такой орган управления является обязательным", — сказал он в ходе заседания президиума правительственной комиссии.