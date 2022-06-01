БЕРЛИН, 1 июн — ПРАЙМ. Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что многие немецкие компании, покинувшие российский рынок, не планируют возвращаться на него в обозримом будущем. Германия и Польша продолжат работу по отказу от российского газа

"Скорого возвращения в Россию вообще не предвидится", — сказал Хармс в интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По его словам, "уход из России юридически очень сложен и может занять месяцы, если не годы". Вместе с тем, "если полностью уйти с российского рынка, потом сложно будет вернуться", добавил Хармс, объясняя решение ряда компаний оставить открытой возможность возвращения в РФ.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.