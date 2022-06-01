МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Продажи российской косметики в стране в январе-мае выросли в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил онлайн-сервис доставки продуктов и товаров "СберМаркет". L'Occitane меняет вывески магазинов в России

"По итогам 5 месяцев спрос на российские косметические средства вырос в 30 раз в количестве заказов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. При этом продажи всей косметики выросли в 26 раз в заказах и в 28 раз в выручке за январь-май 2022 по сравнению с январем-маем 2021 года", — говорится в сообщении.

Покупатели чаще всего выбирали кремы и маски для лица, ватные диски, гель для бровей, тушь для ресниц, скраб для тела и крем-мыло.

Кроме того, в апреле сервис провел исследование покупательского поведения в сегменте Beauty. Согласно результатам, самыми популярными категориями оказались "товары для гигиены", следом идет "уход за телом и волосами", "декоративная косметика", "окрашивание волос" и "парфюмерия".

"СберМаркет" — сервис доставки из магазинов продуктов и иных товаров. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, который присоединился к экосистеме "Сбера" в сентябре 2019 года. Сервис присутствует более чем в 160 городах по всей стране и обеспечивает доставку из более 130 торговых сетей, включая федеральные розничные сети.