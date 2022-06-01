2022-06-01T11:38:03+03:00

2022-06-01T11:38:03+03:00

2022-06-01T11:38:03+03:00

2022

https://1prime.ru/business/20220601/837049989.html

РЖД увеличили перевозки пассажиров в январе-мае

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https://россиясегодня.рф

. ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ НА СЕТИ РЖД В ЯНВАРЕ-МАЕ ВЫРОСЛИ НА 4,7%, ДО 426,9 МЛН ЧЕЛОВЕК — КОМПАНИЯ Новость дополняется ПРАЙМ, 01.06.2022

транспорт, бизнес, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60