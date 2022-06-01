МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ НА СЕТИ РЖД В ЯНВАРЕ-МАЕ ВЫРОСЛИ НА 4,7%, ДО 426,9 МЛН ЧЕЛОВЕК — КОМПАНИЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20220601/837049989.html
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ НА СЕТИ РЖД В ЯНВАРЕ-МАЕ ВЫРОСЛИ НА 4,7%, ДО 426,9 МЛН ЧЕЛОВЕК — КОМПАНИЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20220601/837049989.html
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