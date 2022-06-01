Объем сделок на российском рынке вторичного жилья просел в мае в 3,5 раза
СОЧИ, 1 июн — ПРАЙМ. Объем сделок на рынке вторичного жилья в России в мае из-за высоких ставок по ипотеке просел относительно марта в 3,5 раза — до 280 миллиардов рублей, заявил РИА Недвижимость на форуме недвижимости "Движение" гендиректор риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.
"По нашей экспертной оценке, объем рынка "вторички" в марте, когда ставки по ипотеке еще были докризисными, составлял 1 триллион рублей. В мае он жестко обвалился до 280 миллиардов рублей, поскольку в прошлом месяце закрывались сделки, начатые еще при максимально высоких ипотечных ставках", — сказал он.
Хусаинов отметил, что, скорее всего, доля ипотечных сделок на вторичном рынке по итогам мая будет не выше 36-37%.
При этом, обратил внимание он, сейчас рынок "вторички" уже оживает. Уже в мае интерес к покупке вторичного жилья, по его данным, вырос на 28%. "Как только снизили ключевую ставку и стали падать ипотечные ставки, пошли звонки и просмотры. После снижения еще на 3 процентных пункта ипотечных ставок, можно ожидать, что покупательский спрос на рынке восстановится еще на 20-25%", — спрогнозировал риелтор.
Хусаинов подчеркнул, что сокращение сделок на вторичном рынке вносит свой вклад и в падение продаж новостроек.
"Рынки "вторички" и "первички" связаны, не существуют отдельно друг от друга, когда человек не может продать имеющуюся у него квартиру, нет смысла рассчитывать на то, что он сможет купить себе новую, даже по привлекательным субсидированным ставкам ипотеки", — пояснил глава "Этажей".
https://1prime.ru/business/20220601/837053026.html