СОЧИ, 1 июн — ПРАЙМ. Объем сделок на рынке вторичного жилья в России в мае из-за высоких ставок по ипотеке просел относительно марта в 3,5 раза — до 280 миллиардов рублей, заявил РИА Недвижимость на форуме недвижимости "Движение" гендиректор риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. Банк России ожидает сжатия рынка вторичной ипотеки во втором полугодии

"По нашей экспертной оценке, объем рынка "вторички" в марте, когда ставки по ипотеке еще были докризисными, составлял 1 триллион рублей. В мае он жестко обвалился до 280 миллиардов рублей, поскольку в прошлом месяце закрывались сделки, начатые еще при максимально высоких ипотечных ставках", — сказал он.

Хусаинов отметил, что, скорее всего, доля ипотечных сделок на вторичном рынке по итогам мая будет не выше 36-37%.

При этом, обратил внимание он, сейчас рынок "вторички" уже оживает. Уже в мае интерес к покупке вторичного жилья, по его данным, вырос на 28%. "Как только снизили ключевую ставку и стали падать ипотечные ставки, пошли звонки и просмотры. После снижения еще на 3 процентных пункта ипотечных ставок, можно ожидать, что покупательский спрос на рынке восстановится еще на 20-25%", — спрогнозировал риелтор.

Хусаинов подчеркнул, что сокращение сделок на вторичном рынке вносит свой вклад и в падение продаж новостроек.

"Рынки "вторички" и "первички" связаны, не существуют отдельно друг от друга, когда человек не может продать имеющуюся у него квартиру, нет смысла рассчитывать на то, что он сможет купить себе новую, даже по привлекательным субсидированным ставкам ипотеки", — пояснил глава "Этажей".