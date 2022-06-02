МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Минфин США сообщил о введении против "Северстали" блокирующих санкций, разрешив транзакции с компанией до 31 августа. Для "российских компаний" закрыли вход в здание Европарламента

В санкционный список вошли, в частности, активы бизнесмена Алексея Мордашова, который также попал под санкции. Помимо ПАО "Северсталь", это ООО "Алгоритм", Nord Gold PLC и ООО "Севергрупп".

Санкции министерства финансов обычно предполагают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для американских физических и юридических лиц. Министерство финансов выпустило лицензию, которая дает срок до 31 августа для сворачивания деловых отношений с "Северсталью", транзакции с Nord Gold PLC разрешены до 1 июля.