США разрешили транзакции с "Северсталью" до 31 августа
Минфин США разрешил транзакции с "Северсталью" до 31 августа
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Минфин США сообщил о введении против "Северстали" блокирующих санкций, разрешив транзакции с компанией до 31 августа.
В санкционный список вошли, в частности, активы бизнесмена Алексея Мордашова, который также попал под санкции. Помимо ПАО "Северсталь", это ООО "Алгоритм", Nord Gold PLC и ООО "Севергрупп".
Санкции министерства финансов обычно предполагают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для американских физических и юридических лиц. Министерство финансов выпустило лицензию, которая дает срок до 31 августа для сворачивания деловых отношений с "Северсталью", транзакции с Nord Gold PLC разрешены до 1 июля.