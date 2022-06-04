МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. При попытке оформить электронное разрешение для въезда в Мексику на сайте посольства этой страны в России выдается отказ в оказании услуги, причем соответствующее уведомление приходит на украинском языке. В этом убедился корреспондент агентства "Прайм". АТОР рассказала о ситуации с туристическими направлениями

Для оформления электронного разрешения нужно заполнить на сайте дипмиссии анкету с личными данными. В частности, нужно указать личные данные, включая гражданство, номер паспорта, даты планируемого посещения Мексики.

После заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, в котором говорится, что запрос "не обработан". Соискателю визы предлагается обратиться в посольство.

От того, какие указаны данные, в частности, гражданство, ответ не зависит. Отказ в обработке, изложенный по-украински, выдается в любом случае.