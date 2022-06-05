МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Вопрос о задержанном на Шри-Ланке самолете "Аэрофлота" все еще ожидает окончательного решения суда, также ведутся консультации по дипломатическим каналам, сообщает министерство иностранных дел Шри-Ланки. Росавиация работает над урегулированием задержания самолета на Шри-Ланке

Ранее власти Шри-Ланки заявили, что не имеют отношения к задержке самолета "Аэрофлота" в аэропорту Коломбо, отметив, что считают это коммерческим спором между российским авиаперевозчиком и ирландской Celestial Aviation Trading.

"Вопрос все еще ожидает окончательного решения суда. По этому вопросу также ведутся консультации по обычным дипломатическим каналам", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ланкийского МИД.

Самолет "Аэрофлота" Airbus A330-300, который должен был выполнить рейс Коломбо — Москва 2 июня, был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Компания сообщала, что судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки, а сама компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо.