МИД Шри-Ланки прокомментировал вопрос о задержанном лайнере "Аэрофлота"
Суд Шри-Ланки еще не принял решение по борту "Аэрофлота", идут консультации по дипканалам
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Вопрос о задержанном на Шри-Ланке самолете "Аэрофлота" все еще ожидает окончательного решения суда, также ведутся консультации по дипломатическим каналам, сообщает министерство иностранных дел Шри-Ланки.
Ранее власти Шри-Ланки заявили, что не имеют отношения к задержке самолета "Аэрофлота" в аэропорту Коломбо, отметив, что считают это коммерческим спором между российским авиаперевозчиком и ирландской Celestial Aviation Trading.
"Вопрос все еще ожидает окончательного решения суда. По этому вопросу также ведутся консультации по обычным дипломатическим каналам", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ланкийского МИД.
Самолет "Аэрофлота" Airbus A330-300, который должен был выполнить рейс Коломбо — Москва 2 июня, был отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Компания сообщала, что судебное слушание о снятии ареста назначено на 8 июня. МИД России в связи с этим инцидентом заявил протест послу Шри-Ланки, а сама компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо.