МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Рестораны сети общественного питания McDonald's возобновили прием сотрудников на работу. Об этом свидетельствуют объявления, которые появились на заведениях в Москве. Российский McDonald's сменил название юридического лица

Объявления со словами: "Ведется прием на работу" размещены на дверях флагманского ресторана на Пушкинской площади и рядом с метро "Сокольники".

Сообщается, что к ремонту ресторанов еще не приступали, что указывает на возможность сохранения прежнего дизайна.