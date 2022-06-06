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https://1prime.ru/business/20220606/837090385.html
McDonald's объявил о приеме сотрудников на работу в Москве
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Рестораны сети общественного питания McDonald's возобновили прием сотрудников на работу. Об этом свидетельствуют объявления, которые появились на заведениях в Москве. Объявления... ПРАЙМ, 06.06.2022
общество , бизнес, новости, россия, москва, mcdonald's
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Рестораны сети общественного питания McDonald's возобновили прием сотрудников на работу. Об этом свидетельствуют объявления, которые появились на заведениях в Москве.
Объявления со словами: "Ведется прием на работу" размещены на дверях флагманского ресторана на Пушкинской площади и рядом с метро "Сокольники".
Сообщается, что к ремонту ресторанов еще не приступали, что указывает на возможность сохранения прежнего дизайна.