МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Ресторан McDonald's рядом со станцией московского метро "Пушкинская", возобновивший прием сотрудников после смены владельца, сохранил уровень заработной платы. Об этом сообщили корреспонденты РИА Новости. McDonald's объявил о приеме сотрудников на работу в Москве

Собеседники агентства рассказали, что каждый ресторан принимает сотрудников самостоятельно, но заработная ставка неизменно составляет 215 рублей в час. "Работать можно не больше месячной нормы. Она каждый месяц разная. 160 часов минимальная (месячная норма — ред.)", — подчеркнули в ресторане.

Так, итоговая сумма в месяц может составлять порядка 34,4 тысячи рублей до вычета налогов. Что касается графика, то в компании предлагают смены от четырех до девяти часов.

Работодатели сообщили, что сейчас в рестораны набирают работников ПБО (предприятия быстрого обслуживания), обязанности которых включают в себя работу на прилавке, в зале и на кухне. Ориентировочная дата выхода на работу — 12 июня.