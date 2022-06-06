МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Ресторан McDonald's рядом со станцией московского метро "Пушкинская", возобновивший прием сотрудников после смены владельца, сохранил уровень заработной платы. Об этом сообщили корреспонденты РИА Новости.
Собеседники агентства рассказали, что каждый ресторан принимает сотрудников самостоятельно, но заработная ставка неизменно составляет 215 рублей в час. "Работать можно не больше месячной нормы. Она каждый месяц разная. 160 часов минимальная (месячная норма — ред.)", — подчеркнули в ресторане.
Так, итоговая сумма в месяц может составлять порядка 34,4 тысячи рублей до вычета налогов. Что касается графика, то в компании предлагают смены от четырех до девяти часов.
Работодатели сообщили, что сейчас в рестораны набирают работников ПБО (предприятия быстрого обслуживания), обязанности которых включают в себя работу на прилавке, в зале и на кухне. Ориентировочная дата выхода на работу — 12 июня.