МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Экспорт российской рыбной продукции за четыре месяца вырос на 30,8% и достиг 1,9 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Росрыболовства со ссылкой на данные Росстата. Цена на бензин в США достигла нового исторического максимума

"За 4 месяца 2022 года экспорт российской рыбной продукции, по предварительным данным Росстата, вырос в денежном выражении на 30,8% и достиг $1,9 млрд. Объем поставок рыбы и морепродуктов увеличился на 19,7% — до 739,4 тысяч тонн. Повышение финансовой отдачи от экспорта произошло в том числе из-за роста поставок продукции переработки (с высокой добавленной стоимостью)", — говорится в сообщении.

Уточняется, что экспорт рыбного филе и прочего мяса рыбы вырос на 72,2% или до 84,4 тысяч тонн, также выросли поставки рыбы мороженой на 17% — до 616,4 тысяч тонн, рыбы свежей на 27,8% — до 2,3 тысяч тонн; рыбы сушеной на 52,6% —до 2,9 тысяч тонн. Снизился экспорт ракообразных на 11,5% до 17,7 тысяч тонн и готовой или консервированной рыбы на 16% до 7,9 тысяч тонн.

По предварительным данным Росстата, объем импорта рыбы и морепродуктов за январь-апрель 2022 года составил 158,5 тысяч тонн, что на 28% ниже аналогичного периода 2021 года. В денежном выражении импорт сократился на 22,6% — до 583,8 миллионов долларов. Снижение импорта произошло за счет рыбы мороженой, за исключением рыбного филе на 22% — до 74,6 тысяч тонн; рыбы свежей или охлажденной, за исключением рыбного филе — на 61,5%, до 4,7 тысяч тонн; готовой или консервированной рыбы — на 5,8%, до 24,4 тысяч тонн.

Российские рыбаки с начала года по состоянию на начало июня выловили порядка 2 миллионов тонн рыбы, опережая прошлогодние темы добычи. Производство продукции в товарной аквакультуре и в перерабатывающем секторе также демонстрирует положительную динамику, отмечает ведомство.