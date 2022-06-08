МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Бренд Zara испанской группы Inditex может летом вернуться на российский рынок, рассказали консультанты РИА Недвижимость. Захарова заявила об адаптации России к западным санкциям

У Inditex 500 магазинов в России под брендами Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe. В начале марта руководство компании приняло решение о временной приостановке деятельности в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций". В конце апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастройки логистики для того, что вернуться на российский рынок. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания надеется вернуться в Россию, "как только это станет возможным".

"Бренды Inditex действительно могут вернуться на рынок России. Пока точные даты не называются, и мы ожидаем, что это случится уже этим летом. Под каким названием еще неизвестно. Скорее всего, это будет полное открытие, но этапами по проектам и регионам, как происходило в компании LPP", — рассказала директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

Руководитель ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько отметила, что группа не хочет покидать российский рынок, хотя окончательного решения о полноценном открытии всех магазинов пока нет.

"Сейчас речь идет о точечном открытии для распродажи товарных остатков по брендам группы. Решения о полноценном открытии всех магазинов пока нет. Точки, в которых начнутся распродажи, пока неизвестны", — уточнила она.

По словам директора департамента брокериджа коммерческой недвижимости RRG Светланы Яровой, Inditex, которая занимает лидерские позиции в сегменте российского фэшн-ритейла, не хотела бы терять рынок в России и не переставала искать возможность остаться и продолжить работу, в частности, сохранив штат сотрудников и продолжая выплачивать аренду за помещения.

"Открытие магазинов группы Inditex будет, безусловно, позитивной новостью и для потребителей, и для собственников торговых центров, где эти магазины выполняют роль якорных арендаторов", — отметила она.

Ранее под новыми именами возобновили работу в Москве магазины с товарами польской компании LPP. Она заключила сделку, согласно которой ее российских активы перешли под контроль консорциума инвесторов из Китая. Ему разрешено продавать товары, принадлежащие компании, но нельзя использовать прежние бренды и товарные знаки.