МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал законопроект, предусматривающий выпуск многоголосых акций и создание благоприятных условий для переезда компаний в специальные административные районы (САРы) России. Госдума приняла в первом чтении закон о создании единого Соцфонда

По словам главы комитета Сергея Гаврилова, существует проблема защиты отечественного бизнеса, который подвергается жесткому санкционному давлению. Перед Россией стоит задача вернуть бизнес "в строй", стимулировать рост инвестиций со стороны компаний как в САРАх, так и в целом по стране.

Данный законопроект предоставляет правительству России право устанавливать дату регистрации иностранного юрлица, претендующего на статус резидента САР. Одновременно вводится правовой инструмент для выпуска обыкновенных акций разных типов с разным объемом прав и голосов, который является востребованным крупными компаниями, потенциальными участниками САРов. Многоголосые акции являются конвертируемыми и при их отчуждении третьему лицу международная компания обязана конвертировать каждую такую акцию в акцию иного типа, предоставляющую один голос. Одновременно закрепляются механизмы корпоративной защиты миноритарных акционеров международных компаний.

Законопроект будет вынесен на рассмотрение Думы в первом чтении 14 июня.