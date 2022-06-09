МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда предрек промышленности Германии захват Берлина и "отправку в Сибирь" в случае ведения бизнеса с российскими компаниями. Поляки выступили против пособий украинцам

"Мы, поляки, очень хорошо понимаем ситуацию. Никто не говорит ни слова о ведении бизнеса с Россией, потому что нам снова могут угрожать присутствием здесь российской армии. Это означает смерть, расстрел, отправку в Сибирь", — заявил Дуда в интервью таблоиду BILD.

"Простите, может быть, кто-то в Германии обидится: этой части немецкой промышленности наплевать, что происходит с Украиной, что происходит с Польшей. Они говорят: мы хотим заниматься бизнесом, зарабатывать деньги. С Россией можно вести бизнес, мы хотим продавать нашу продукцию. Мы хотим покупать дешевый газ и импортировать нефть. Возможно, немецкая экономика не верит, что русская армия сможет в очередной раз отпраздновать крупную победу в Берлине и оккупировать часть Германии. Мы в Польше знаем, что это возможно", — утверждает польский лидер.