МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. В некоторых ресторанах "обновленного" McDonald's в Москве завершаются финальные приготовления к открытию. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Российский McDonald's выбрал логотип

Ресторан на Манежной площади откроется 13 июня. Сотрудники компании проходят инструктаж на кухне, а внутри заведения расхаживают люди в строительной униформе. Фирменная одежда работников не измениласть, однако логотип McDonald's на бейджиках заклеен красной лентой.

Судя по внешним признакам, интерьер внутри тоже не изменился, передает корреспондент.