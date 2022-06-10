МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Международные компании понесли убытки в размере более чем 59 миллиардов долларов из-за ухода из России и принятых в отношении страны санкций, подсчитала газета Wall Street Journal на основе публичных заявлений и финансовых документов компаний. США признали, что пострадали от антироссийских санкций

Ряд стран Запада ввели экономические санкции против России в связи с ситуацией на Украине. В связи с этим ряд международных компаний объявил о полной или временной приостановке деятельности в России, некоторые из них передали свои активы во владение местным предпринимателям.

Списания активов затронули компании из широкого круга отраслей. Эти предприятия столкнулись с обесцениванием своих российских активов из-за ослабления экономики и сокращения числа местных покупателей, что привело к убыткам.

Так, например, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's ожидает, что ее бухгалтерские расходы после продажи бизнеса в России составят 1,2-1,4 миллиарда долларов, а расходы нефтегазовой ExxonMobil после прекращения деятельности в стране составили 3,4 миллиарда. Пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev SA потеряла 1,1 миллиарда долларов после выхода из совместного предприятия AB InBev Efes.

По словам консалтингового директора Kroll LLC Карлы Нюнс (Carla Nunes), этот раунд потерь компаний не является окончательным. "По мере того как кризис продолжается, мы можем увидеть еще больше финансовых последствий", — цитирует Нюнс издание.