МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. В Кремле не наблюдают массового отъезда миллионеров из РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков: иностранные инвесторы ушли из России под давлением

Ранее СМИ сообщили, что к концу 2022 года из России могут уехать 15 тысяч долларовых миллионеров, что составляет приблизительно 15% от их числа в 2021 году. Данные основаны на результатах исследования компании Henley & Partners, занимающейся консалтингом.

"Мы не замечаем эту тенденцию. Мы не знаем, что это за компания, мы не знаем, основываясь на чем эта компания пришла к таким выводам", — отметил представитель Кремля.

На вопрос журналистов о том, есть ли у российских властей планы, как заинтересовать состоятельных бизнесменов не покидать страну, Песков подчеркнул, что на смену закрывшимся возможностям приходят новые. Этот вопрос станет темой обсуждения в рамках ПМЭФ-2022, добавил пресс-секретарь президента РФ.