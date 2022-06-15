МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Швейцарская компания по контролю над воздушным движением Skyguide заявила, что на фоне технического сбоя, с которым столкнулась служба, воздушное пространство Швейцарии закрыто. Мосбиржа приостановит торги швейцарским франком

"Технический сбой у Skyguide — швейцарское воздушное пространство закрыто до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении компании в Twitter.

В администрациях аэропортов Женевы и Цюриха ранее сообщили, что все рейсы, вылетающие из аэропортов этих городов и прибывающие в них, задержаны в среду утром из-за системного сбоя у регулятора Skyguide.

"Из-за системного сбоя у Skyguide все взлеты и посадки в аэропорту Женевы приостановлены до 11 часов утра в среду, 15 июня. Пассажирам рекомендуется следить за сообщениями авиакомпаний", — говорится в сообщении администрации аэропорта в Twitter.

Аналогичное сообщение опубликовала в соцсети администрация аэропорта Цюриха.