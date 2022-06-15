МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Шведская мебельная сеть IKEA решила сократить бизнес в России, об этом сообщили РИА Недвижимости в компании.

Там объяснили, что в последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась, поэтому IKEA не видит возможности возобновить продажи в ближайшем будущем. Эксперты не исключили возвращение магазинов Zara в Россию

"Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России", — заявили в российском представительстве.

Розничный бизнес, как отмечается в сообщении, остается на паузе. Поэтому сеть сократит штат сотрудников на собственных производствах и будет искать новых владельцев для четырех фабрик, которые находятся в Кировской, Ленинградской и Новгородской областях.

Однако торговые центры "МЕГА" и также "Химки бизнес-парк", которыми владеет Ingka, продолжат работать в России.

Шведская сеть закрыла магазины в России с 4 марта. С 1 июня магазины начали работать на возврат товаров. Деньги за покупку вернут либо на банковскую карту, либо на расчетный счет.



IKEA работала в России с 2000 года.