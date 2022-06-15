МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Канадская Kinross Gold закрыла сделку по продаже российских активов компании Highland Gold Mining, принадлежащей бизнесмену Владиславу Свиблову, за 340 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении компании. Финская энергокомпания Fortum заявила о планах продажи российских активов

Канадская компания получила 300 миллионов долларов наличными, еще 40 миллионов долларов получит отложенным платежом в годовщину закрытия сделки. В то же время, на старте переговоров сделка оценивалась сторонами в 680 миллионов долларов.

Kinross отметила, что сумма была скорректирована после рассмотрения недавно сформированной российской подкомиссией по контролю за иностранными инвестициями, которая одобрила сделку на сумму, не превышающую 340 миллионов долларов.