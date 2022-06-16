МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов считает, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров и обеспечению спроса, к примеру, пересадить чиновников на автомобиль Lada. Силуанов: бюджетное лекарство не должно стать наркотиком для экономики

Министр отметил на сессии ПМЭФ "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры", что властям для поддержки бизнеса следует принять такие меры, как субсидирование процентных ставок, обеспечение уверенности в сбыте продукции, гарантии минимальной доходности. Государство также может взять на себя определенные риски реализации этих товаров, например, ввести офсетные контракты.

"Государство может сказать: "Давай производи, значит, подушку безопасности в "Ладе", мы тебе обеспечим спрос. Производи стеклоподъемники, мы тебе обеспечим спрос", — пояснил Силуанов.

По словам министра, самое главное для бизнеса — это возможность продать произведенный товар. Государство обеспечит работу предприятия так, чтобы это предприятие было устойчивым и имело перспективы. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров поинтересовался, что сделает государство, если товары окажутся невостребованными. "Если мы пересадим работников государственных на Lada, — ответил Силуанов.