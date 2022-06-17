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https://1prime.ru/business/20220617/837207558.html
Мантуров прокомментировал уход IKEA из России шуткой про пчелку
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал решение компании IKEA свернуть бизнес в стране и продать свои фабрики,... ПРАЙМ, 17.06.2022
бизнес, новости, пмэф-2022, ikea, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал решение компании IKEA свернуть бизнес в стране и продать свои фабрики, шуткой про "жалко у пчелки".
"Жалко у пчелки", — заявил министр, отвечая на вопрос журналистов в рамках ПМЭФ, не жалко ли ему уходящей из компании.