МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров прокомментировал решение компании IKEA свернуть бизнес в стране и продать свои фабрики, шуткой про "жалко у пчелки". Wildberries запустит продажи товаров от отечественных поставщиков IKEA

"Жалко у пчелки", — заявил министр, отвечая на вопрос журналистов в рамках ПМЭФ, не жалко ли ему уходящей из компании.