С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Необходимо отказаться от плановых проверок бизнеса, не связанного с рисками причинения вреда, заявил президент России Владимир Путин. Путин сообщил о снижении инфляции в России

"Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед — на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда", — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме.

В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня проходит юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. Информационным партнером выступает РИА Новости.