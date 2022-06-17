Путин поручил отказаться на постоянной основе от плановых проверок бизнеса
Путин предложил отменить плановые проверки бизнеса, если нет риска причинения вреда
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Необходимо отказаться от плановых проверок бизнеса, не связанного с рисками причинения вреда, заявил президент России Владимир Путин.
"Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед — на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда", — сказал он на Петербургском международном экономическом форуме.
В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня проходит юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. Информационным партнером выступает РИА Новости.