ТОКИО, 18 июн — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в Японии телекоммуникационных компаний NTT с 1 июля начнет внедрение новых норм занятости, в рамках которых в качестве базового места работы сотрудников будет считаться не офис, а место проживания. СМИ: в Лондоне идет масштабная акция протеста на фоне кризиса и инфляции

По данным телеканала NHK, с 1 июля около 30 тысяч человек, занятых в одном из подразделений компании, будут первыми из сотрудников, кто будет по умолчанию теперь работать из дома. Выход в офис же будет с этого дня приравниваться как рабочая командировка.

При этом, компания не станет вводить никаких ограничений на расходы на проезд, поэтому, если это необходимо, сотрудник сможет даже воспользоваться самолетом, чтобы доехать до офиса.

Таким образом, как отмечает телеканал, компания планирует существенно улучшить условия труда для своих сотрудников, а также предоставить им возможность трудиться из дома, не вынуждая на долгосрочные командировки в другие города без семьи.

В настоящее время базовым местом работы сотрудников за чрезвычайно редкими исключениями считается офис. Многие фирмы на фоне пандемии коронавируса стали переходить на удаленный формат работы, однако для этого работникам необходимо писать соответствующее заявление.

Телеканал отмечает, что со временем новые нормы занятости будут расширены на другие подразделения NTT, а со временем, возможно, затронут и другие крупные компании.