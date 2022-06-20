Автоэксперт Субботин не исключил возможность возрождения бренда "Жигули"
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Не исключено, что в дальнейшем российским покупателям вслед за "Москвичом" предложат обновленные "Жигули", такое мнение высказал в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт, ведущий программы "Минтранс" на РЕН-ТВ Вячеслав Субботин.
По его словам, это может произойти, если "Москвич" будет востребован на рынке.
"Вместо того, чтобы придумывать новые названия, можно использовать то, что уже есть в голове у людей. Например, название "Москвич" там есть, поэтому его и используют. Таким образом, можно начать выпускать и "Жигули", но уже с современной конструкцией. Сначала выйдет "Москвич", а потом – посмотрим", – сказал Субботин.
Он отметил, что старые бренды – не значит устаревшие автомобили. При изготовлении машин с "советскими именами" будут использоваться современные технологии, уверен он.
"Возрождение старых марок – это не значит возрождение старых автомобилей. Речь идет о производстве современных машин. Для их создания будут использовать китайские технологии. То есть будут приглашать китайские компании, чтобы они выпускали в России свои автомобили, но под советскими брендами. Собственно, "АвтоВАЗ" делал до последнего времени то же самое. Автомобиль Lada Largus – это Renault Logan в другом кузове. Так делают не только у нас. Так делают во всем мире", – сказал Субботин.
Он полагает, что наладить производство "Москвичей" удастся не менее, чем за год, полагает автоэксперт. Когда будет ясно, как отреагирует на них рынок, можно будет судить о целесообразности возвращения других советских брендов.
Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов ранее заявил, что планов возобновления производства автомобилей под брендом "Жигули" у компании пока нет.
https://1prime.ru/business/20220620/837228427.html