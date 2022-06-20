МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Не исключено, что в дальнейшем российским покупателям вслед за "Москвичом" предложат обновленные "Жигули", такое мнение высказал в интервью радио Sputnik автомобильный эксперт, ведущий программы "Минтранс" на РЕН-ТВ Вячеслав Субботин. Названы самые нелепые штрафы, выписываемые водителям

По его словам, это может произойти, если "Москвич" будет востребован на рынке.

"Вместо того, чтобы придумывать новые названия, можно использовать то, что уже есть в голове у людей. Например, название "Москвич" там есть, поэтому его и используют. Таким образом, можно начать выпускать и "Жигули", но уже с современной конструкцией. Сначала выйдет "Москвич", а потом – посмотрим", – сказал Субботин.

Он отметил, что старые бренды – не значит устаревшие автомобили. При изготовлении машин с "советскими именами" будут использоваться современные технологии, уверен он.

"Возрождение старых марок – это не значит возрождение старых автомобилей. Речь идет о производстве современных машин. Для их создания будут использовать китайские технологии. То есть будут приглашать китайские компании, чтобы они выпускали в России свои автомобили, но под советскими брендами. Собственно, "АвтоВАЗ" делал до последнего времени то же самое. Автомобиль Lada Largus – это Renault Logan в другом кузове. Так делают не только у нас. Так делают во всем мире", – сказал Субботин.

Он полагает, что наладить производство "Москвичей" удастся не менее, чем за год, полагает автоэксперт. Когда будет ясно, как отреагирует на них рынок, можно будет судить о целесообразности возвращения других советских брендов.

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов ранее заявил, что планов возобновления производства автомобилей под брендом "Жигули" у компании пока нет.