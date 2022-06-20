МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Только развитием малого и среднего бизнеса восстановить экономику России в условиях санкций не получится, однако он станет серьезным подспорьем для восстановления основополагающих отраслей промышленности, заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ возглавлявший в 1992-1993 году минэкономики РФ Андрей Нечаев. О санкциях, бизнесе и ошибках Запада. Путин выступил на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского форума, предложил навсегда отказаться от большинства проверок российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда жизни и здоровья. По его мнению, должен быть рискоориентированный подход.

"Сегодня в России много говорят о важности развития малого и среднего бизнеса, снятия с него всевозможных пут. Я же считаю, что ему не надо даже помогать", — заявил Нечаев.

"Главное – не мешать инициативам деловых людей, прежде всего просто убрать всех "чиновников-нахлебников", кормящихся возле МСП", — добавил он.

При этом экс-министр заметил, что малый и средний бизнес – "не панацея, это двигатель лишь так называемой массовой экономики, куда входит торговля, услуги, частично строительство, отчасти здравоохранение". Российские компании изучают перспективы расширения в ЕАЭС

"Никакой малый и средний бизнес не построит авиационные двигатели для самолетов, не спустит корабль на воду, не произведет автомобиль, не создаст даже гаджеты, без которых сегодня не мыслима жизнь современного человека", — подчеркнул Нечаев.

Поэтому если мы всерьез хотим говорить о кардинальной смене экономического курса России, импортозамещении, особенно в области высоких технологий, то необходимо "впрягаться" самим, надеясь, конечно, и на международную кооперацию, добавил он

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.