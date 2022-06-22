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Oysho стал доступен для заказа на Wildberries
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Товары бренда Oysho, входящего в испанскую группу Inditex, стали доступны на Wildberries. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. На маркетплейсе уже доступна одежда, в том... ПРАЙМ, 22.06.2022
бизнес, технологии, новости, wildberries, oysho, маркетплейс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Товары бренда Oysho, входящего в испанскую группу Inditex, стали доступны на Wildberries. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
На маркетплейсе уже доступна одежда, в том числе спортивная, нижнее белье, купальники и аксессуары.
Ранее на Wildberries появились оригинальные товары брендов Massimo Dutti, Pull&Bear, Zara и Bershka.