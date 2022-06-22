МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Товары бренда Oysho, входящего в испанскую группу Inditex, стали доступны на Wildberries. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Bershka стала доступна для заказа на маркетплейсе Wildberries

На маркетплейсе уже доступна одежда, в том числе спортивная, нижнее белье, купальники и аксессуары.

Ранее на Wildberries появились оригинальные товары брендов Massimo Dutti, Pull&Bear, Zara и Bershka.