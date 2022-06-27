МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным напомнил, что нужно снижать нагрузку на бизнес.

Президент РФ В. Путин

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Чиханчин перечислил направления деятельности, в частности, рассказав о совершенствовании законодательной базы. Он отметил, что в этом году уже восемь инициатив превратились в законы: "усиление противодействия экстремизму, терроризму, противодействие санкциям в обход специальных экономических мер и другие".

"И снижение нагрузки на бизнес", — заметил Путин.

"Да, обязательно", — ответил Чиханчин.

"Это важно", — подчеркнул президент.