МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным напомнил, что нужно снижать нагрузку на бизнес. Россию пытаются исключить из ФАТФ, заявил глава Росфинмониторинга

Чиханчин перечислил направления деятельности, в частности, рассказав о совершенствовании законодательной базы. Он отметил, что в этом году уже восемь инициатив превратились в законы: "усиление противодействия экстремизму, терроризму, противодействие санкциям в обход специальных экономических мер и другие".

"И снижение нагрузки на бизнес", — заметил Путин.

"Да, обязательно", — ответил Чиханчин.

"Это важно", — подчеркнул президент.