МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Американский производитель бытовой техники Whirlpool продает турецкой Arcelik свои активы в России, предположительно, сумма сделки составит 220 миллионов евро. Об этом сообщает турецкий портал раскрытия информации (KAP). Финский Ponsse продал свою российскую "дочку"

По данным портала, Arcelik A.S. и Whirlpool EMEA S.p.A. подписали договор о покупке турецкой компанией всего выпущенного акционерного капитала Indesit International JSC и Whirlpool RUS LLC, которые работают в России, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Белоруссиии Монголии.

Отмечается, что стоимость покупки может составить примерно 220 миллионов евро. Сделка подлежит одобрению регулирующих органов, ее закрытие ожидается до 23 сентября 2022 года.

Турецкая Arcelik получит производственные мощности в Липецке, рассчитанные на выпуск 2,8 миллиона холодильников и стиральных машин в год, и бренд Stinol. Также останется возможность использовать бренды Indesit и Hotpoint в указанных странах.