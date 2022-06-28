МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов, "Мираторг", планирует по итогам текущего года увеличить объем экспорта своей продукции по сравнению с годом прошлым на 27%, сообщила руководитель отдела экспорта агрохолдинга Марина Демидова. Курс евро замедлил снижение к доллару на данных по Германии

"Мы прирастаем достаточно серьезно за последние два года. Несмотря на ковид, мы приросли в прошлом году на 27% по объему продаж, по выручке – еще выше, на уровне 40%. В этом году прогнозно по объему продаж мы прирастем на 27%, несмотря на то, что сложностей хватает сейчас в логистике и в платежах", — сказала Демидова в ходе конференции "Экспорт российской продукции АПК в страны Африки: стратегия успеха", организованной федеральным центром "Агроэкспорт".

По ее словам, сейчас продукция агрохолдинга поставляется в 40 стран, а основные рынки сбыта находятся в Юго-Восточной Азии, и главные из них — Китай, куда поставляются говядина и птица, и Вьетнам. Далее — Ближний Восток, где основные клиенты – Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, а также "самые лояльные и близкие рынки" — страны СНГ.

В списке африканских импортеров продукции "Мираторга" — Ангола, Гана, Габон. Египет, Кот-д'Ивуар, Марокко и Мозамбик, а с позапрошлого года основную долю поставок мясных продуктов компании в страны Африки занимала говядина (95,2%), а на мясо птицы и свинину пришлось лишь порядка 2,35% и 1,3%.

В свою очередь, руководитель торгового представительства "Азия" группы агропредприятий "Ресурс" Александра Горбачева сообщила, что продукция группы поставляется в Африку с 2012 года. "В 2020 году на многие страны мы получили дополнительную аттестацию наших предприятий и распределительных центров. Среди них можно отметить Демократическую Республику Конго, Республику Конго, Сьерра-Леоне, Гану, Мозамбик и ряд других стран", — сказала Горбачева.

Она уточнила, что cреднегодовой объем экспорта продукции ГАП "Ресурс" в африканские страны составляет порядка 6,5 тысяч тонн, и в ближайшей перспективе планируется наращивать этот объем поставок.