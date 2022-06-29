МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. В России могут отменить штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и одновременно ужесточить ответственность за серьезные проступки, пишут "Известия". Путин подписал закон о повышении госпошлины за тюнинг автомобиля

Соответствующий законопроект подготовил депутат Госдумы Николай Новичков.

Предполагается, в частности, не наказывать штрафом за такие нарушения, как грязный номер, забытые дома права или документы на машину, невключенный указатель поворота. За управление автомобилем с мелкими неисправностями также предлагается ограничиться предупреждением.

"Необходимо снизить административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям. Таким образом, порядок, который сейчас регламентируется указаниями ГИБДД, будет закреплен в законе", — прокомментировал Новичков.

Также поправки предполагают полный отказ от санкций для водителей за управление транспортным средством, не прошедшим техосмотр. Сейчас за это нарушение грозит штраф 2 тысячи рублей.

Вместе с тем, документ вводит санкции за превышение средней скорости и предусматривает отмену штрафа за непройденный техосмотр. Также за непристегнутый ремень планируется увеличить штраф с 1 тысячи до 5 тысяч рублей. За повторное превышение скорости на 40–60 километров в час вводится штраф в размере 2–5 тысяч рублей либо лишении прав на срок 4–6 месяцев. Отдельно приписано, что штрафы, предусмотренные за нарушения скоростного режима, действуют и в случае превышения средней скорости.