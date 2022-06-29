С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — ПРАЙМ. Бизнес не должен решать свои проблемы за счет потребителей, основополагающие права потребителей должны сохраняться даже в нынешней ситуации, заявил статс-секретарь – заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов. В Минэкономики рассказали, чем можно заменить проверки бизнеса

"Мы видим необходимость в данной ситуации… сохранить те начала, которые мы заложили, сохранить основополагающие права потребителей и сделать так, чтобы бизнес тоже уважительно к ним относился и понимал, что решение своих проблем и своих рисков не должно перекладываться на плечи потребителей", — сказал Орлов на сессии Петербургского международного юридического форума "Защита прав потребителей в современном гражданском обороте: как обрести баланс".

Он отметил, что Роспотребнадзор будет способствовать тому, чтобы вопросы, касающиеся прав потребителей, были урегулированы должны образом.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ.