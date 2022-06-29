МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в мае в годовом выражении сократилось на 96,7%, до 3,72 тысячи штук, следует из сообщения Росстата. Огурцы подорожали в России, цена на картофель резко упала

По отношению к апрелю падение составило 81,3%. В целом в январе-мае было выпущено 268 тысяч легковых автомобилей, что на 56,4% меньше результатов того же периода прошлого года.

Что касается грузовиков, то в мае их выпуск составил 7,58 тысячи, что на 39,3% ниже уровня мая прошлого года и на 38,2% ниже уровня апреля текущего года. За пять месяцев производство сократилось на 12% в годовом выражении, составив 60,1 тысячи машин.

Выпуск автобусов массой до пяти тонн в мае упал на 77,4% к прошлому году, до 344 штук. К апрелю падение составило 42,5%. За январь-май произведено 4 тысячи таких автобусов (-36,8% в годовом выражении).

Производство автобусов массой более пяти тонн в мае сократилось на 6,5% к маю 2021 года, до 928 штук. К апрелю текущего года падение составило 10,5%. За январь-май выпущено 4,8 тысячи таких автобусов — на 0,2% меньше в годовом выражении.

"Двигателей внутреннего сгорания произведено 11,4 тыс. шт., что меньше показателей мая 2021 года и апреля 2022 года на 57% и на 13,4% соответственно. За январь-май 2022 года выпущено 125 тыс. ДВС, что на 6,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года", — сообщил Росстат.