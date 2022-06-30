МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. "Яндекс" приобретёт права на использование технологической платформы сервиса для чтения и прослушивания книг по подписке Bookmate на территории СНГ, это позволит компании развивать и улучшать книжные сценарии, добавляя в них новые возможности, подтвердили РИА Новости в пресс-службе компании. Правительство сможет расконсервировать мощности для спецмер в экономике

Ранее о приобретении прав сообщили "Ведомости". Уточнялось, что часть команды Bookmate перейдет в "Яндекс" и будет помогать внедрять разработки в инфраструктуру компании, а также развивать платформу, используя экспертизу "Яндекса".

"За последний год количество подписчиков, слушающих аудиокниги на "Яндекс Музыке", выросло в пять раз. Вместе с Bookmate мы планируем развивать и улучшать наши книжные сценарии, добавляя в них новые возможности — например, чтение электронных книг и комиксов", — сообщили в компании.