МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Ввод жилья в России в первом полугодии 2022 года вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 37,8% — до 50,3 миллиона квадратных метров, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Счетная палата выявила дисбалансы на рынке жилья в России

"Прирост идет и по многоквартирным домам, и по ИЖС (индивидуальное жилищное строительство — ред). Будем стараться не снижать темпов и дальше. Постоянно мониторим ситуацию в регионах, чтобы оперативно реагировать на все изменения и поддерживать жилищное строительство", — написал он в Telegram-канале.

В прошлом году в России ввели 92,6 миллиона квадратных метров жилья, что стало рекордным значением за всю историю страны.