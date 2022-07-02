МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Финансовый директор немецкой компании Siemens Healthineers ("Сименс Здравоохранение". — Прим. ред.) Йохен Шмитц в интервью Welt в ответ на вопрос об уходе фирмы из России напомнил о нуждающихся в лечении онкобольных детях. Bloomberg: один указ Путина развернул борьбу между Западом и Японией

Главу компании спросили, почему Siemens Healthineers продолжает работу в России, на что Шмитц ответил, что деятельность его компании не нарушает санкции Евросоюза.

"Мы предлагаем продукты и услуги, связанные с медицинским обслуживанием гражданского населения. Это в принципе не подпадает под санкции", — отметил он.

При этом он заявил, что хотя компания продолжает выполнять договорные обязательства в России, она не ищет клиентов, а новые проекты ограничены по масштабам.

Журналист потребовал объяснений, почему Siemens Healthineers не уходит с российского рынка полностью, на что финдиректор ответил, что нет правовой базы, позволяющей предприятию не выполнять обязательства по договорам.

"И с этической точки зрения я бы посчитал такой шаг сомнительным. Разве мы можем отказать российским детям, больным раком, в лечении?" — добавил Шмитц.

В ответ на начало Россией специальной военной операции по защите Донбасса западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России являяется долгосрочной стратегией Запада, а санкции негативно отражаются на всей мировой экономике. По его словам, Запад ставит перед собой цель ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире, также отметил президент.