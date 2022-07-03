МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Магазин IKEA начнет проведение онлайн-распродажи 5 июля для всех желающих, сообщается на официальном сайте российского подразделения. Исследование показало, что более 90% немцев вынуждены экономить

Отмечается, что продажа товаров будет осуществляется только на официальном сайте ikea.ru. При этом доставка будет осуществляться только в городах, где есть магазины ИКЕА: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории, но не более 50 километров от города.

"Товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии", — сообщается на официальном сайте.

Помимо доставки, у покупателей будет возможность оформить самовывоз из магазина или пунктов выдачи партнеров Ozon или Почта России, но только в городах присутствия ИКЕА и прилегающих к ним территорий, но не более 50 километров от города.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.