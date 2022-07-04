МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков заявил, что финансовая нагрузка на предпринимателей города может быть снижена на сумму до 300 миллиардов рублей. Московская биржа и профучастники рынка создадут клуб защиты инвесторов

Данчиков отметил, что ведомство работает совместно с Министерством экономического развития России и экспертами Высшей школы экономики над изучением требований низкого уровня опасности для граждан и их стоимостью для бизнеса.

По его словам, эксперты подсчитали, что, отменив ряд таких требований, правительство Москвы снизит финансовую нагрузку на предпринимателей города на сумму до 300 миллиардов рублей, страны — до 1,5 триллионов рублей.

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