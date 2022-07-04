МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Французская Schneider Electric договорилась о продаже активов в России локальному руководству, сообщила компания. Эксперт заявил, что банкам не стоит ожидать последствий из-за ухода Thales

"После объявления 27 апреля 2022 года Schneider Electric подписала 3 июля 2022 года обязывающее соглашение о продаже Schneider Electric в России локальному руководству", — говорится в релизе.

В результате сделки фирма ожидает списания до 300 миллионов евро балансовой стоимости, уточняется в сообщении. Сделка подлежит одобрению регулирующих органов и соблюдению других необходимых условий, отмечает компания.

С 24 февраля 2022 года Schneider Electric приостановила новые инвестиции и международные поставки в рамках новых проектов в РФ и Белоруссию.

Schneider Electric — международный концерн, лидирующий в области разработки и производства оборудования для управления электроэнергией в различных сферах. Специализируется на обеспечении автоматизации и эффективности энергетических структур, сетей и центров обработки данных. Доля продаж Schneider Electric от российского подразделения составляет около 2%.