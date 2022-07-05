МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. По данным ЕГРЮЛ, зарегистрированная в ОАЭ компания "Фар Ист Сервиз — ФЗКО" купила российское подразделение польской LPP, которой принадлежат бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. Об этом сообщает газета РБК со ссылкой на Telegram-канал журналистки Ксении Собчак. Ритейлеры зафиксировали рост продаж китайских смартфонов в России

Отмечается, что на 30 июня «Фар Ист Сервисиз — ФЗКО» приобрел 95% российского подразделения ООО "РЕ Трэйдинг". Остальные 5% перешли генеральному директору Анне Пилюгиной.