МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в понедельник заявил, что Samsung Electronics инвестирует в Мексике 500 млн долларов, чтобы нарастить местное производство бытовой техники.

Эбрард написал в Twitter, что эти средства пойдут городу Тихуана, расположенному у северной границы страны, и городу Керетаро, находящемуся в центре Мексики. Он добавил, что провел встречу с гендиректором Samsung Electronics Хан Чон Хи.