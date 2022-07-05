МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Аналитики Уолл-стрит во вторник отметили, что Tesla Inc придется пересмотреть свои производственные планы, чтобы защитить свою прибыль. Ранее крупнейший в мире производитель электромобилей сообщил о падении квартальных поставок впервые за два года. Банк Англии призвал готовиться к экономическим потрясениям

Компания, возглавляемая самым богатым человеком в мире — Илоном Маском, — сообщила в субботу, что во втором квартале было поставлено 254 695 автомобилей, что примерно на 18% меньше, чем в предыдущем отчетном периоде. В первом квартале Tesla произвела 258 580 автомобилей.

Политика "нулевой терпимости" к COVID-19 в КНР и обусловленные ею жесткие локдауны повлияли на производство на крупнейшем заводе Tesla в Шанхае. Это в сочетании с проблемами в цепочке поставок на более новых предприятиях в Техасе и Германии, а также резкий рост затрат на металлы для аккумуляторов существенно ухудшили показатели последнего квартала.

"Экспансия в сегменты с большим объемом производства и более низкими ценами, по-видимому, сопряжена с большим риском в отношении спроса, реализации планов и конкуренции", — заявили аналитики J.P Morgan, снизив ценовой ориентир по акциям компании на 10 до 385 долларов за бумагу.

Согласно данным Refinitiv, медианная целевая цена бумаг Tesla составляет 950 доллара за акцию против 1088,50 доллара за акцию в апреле.

Акции Tesla торговались с понижением на 3,04% по 661,08 доллара за бумагу.

"Есть основания полагать, что на производство и финансовые результаты могут влиять проблемы, связанные с работой на новых заводах компании в Остине и Берлине", — заявили аналитики J.P Morgan.

Маск недавно назвал оба завода "гигантскими денежными печами", которые теряют миллиарды долларов.

Однако некоторые аналитики ожидают, что к концу года объемы производства и поставок увеличатся.

"Мы предупреждаем, что заводы в Остине и Берлине, скорее всего, будут оказывать негативное влияние на итоговые результаты, пока не достигнут более высокого уровня загрузки, но мы считаем, что во второй половине года общие объемы сильно возрастут", — рассказал Гарретт Нельсон, старший аналитик по акциям CFRA Research.