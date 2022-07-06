МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Бытовая химия и товары личной гигиены подорожали с начала года в среднем на 30%, при этом больше всего выросли цены на прокладки — на 40,22%, следует из материалов Росстата. Недельная инфляция ускорилась до 0,23%

Так, по информации статистического ведомства, за период с конца декабря по 1 июля 2022 года хозяйственное мыло подорожало на 34,66%, туалетное мыло — на 38,14%, шампунь — на 31,51%, зубная паста — на 32,03%.

При этом цены на детские подгузники выросли на 22,99%, туалетную бумагу — на 26,74%, стиральный порошок — на 27,24%, зубные щетки — на 27,56%.

После начала спецоперации на Украине и заявления компании Procter&Gamble (владеет брендами Pampers, Always, Tampax, Naturella, Discreet) о сокращении количества доступных на российском рынке продуктов на маркетплейсах был зафиксирован рост цен на предметы женской гигиены и детские подгузники, а россияне в соцсетях жаловались на пустые полки с этой продукцией в магазинах. После этого Минпромторг сообщил, что у российских производители есть запас готовой продукции и необходимое сырье для выпуска подгузников и женских прокладок, что позволит избежать дефицита.