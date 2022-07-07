МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предварительно оценивает объем выручки во втором квартале 2022 года в среднем в 77 триллионов вон (58,9 миллиарда долларов), что на 20,9% выше показателя годичной давности, говорится в материалах компании. Эксперт рассказал, как "Алроса" сможет снизить потери выручки

Операционная прибыль за квартал оценивается в 14 триллионов вон (10,7 миллиарда долларов), что на 11,4% больше показателя второго квартала прошлого года.

По состоянию на 7.30 мск акции компании на бирже Сеула дорожали на 3,55%, до 58,4 воны (0,04 доллара).

Компания напоминает, что в первом квартале 2022 года операционная прибыль достигла 14,12 триллиона вон (10,8 миллиарда долларов), а квартальная выручка — 77,78 триллиона вон (59,5 миллиарда долларов).

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира находится в Сеуле.