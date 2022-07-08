МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, содержащий меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли. Совфед одобрил ставки акцизов на 2025 год

Документ устанавливает инвестиционный налоговый вычет по расходам на оплату установки, тестирования, адаптации и модификации программного обеспечения и баз данных, включенных в единый реестр российского софта, а также объектов основных средств, включенных в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Вычет будет предоставляться и по расходам на обучение работников, обслуживающих такой софт, базы данных и объекты.

При определении стоимости амортизируемого имущества устанавливается повышающий коэффициент 1,5 к расходам на приобретение российского радиоэлектронного оборудования, софта и баз данных, которые относятся к сфере искусственного интеллекта.

Для организаций, проектирующих и разрабатывающих электронную (радиоэлектронную) продукцию, электронную компонентную базу, а также материалы и технологии для такой базы (по утвержденному правительством РФ перечню), понижается налог на прибыль: в федеральный бюджет ставка будет 3%, в бюджеты регионов – 0%. Аналогичные ставки будут действовать для производителей такой продукции и компонентной базы. Совфед установил особенности налогообложения цифровых финансовых активов

Организациям, разрабатывающим и выпускающим собственные электронные компоненты и изделия, также дается право применять пониженные тарифы страховых взносов (7,6%). Причем для них исключается условие по численности работников, а требование по доле доходов от реализации соответствующих услуг (работ) в общей сумме доходов такой организации снижается до 70% с 90%.

Кроме того, в отношении расходов, связанных с развитием генетических технологий, регионам предоставляется право вводить инвестиционный налоговый вычет в размере 42,5% от суммы таких расходов. При этом федеральная часть налога на прибыль может быть уменьшена на 7,5% от подобных расходов.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а данные нормы распространятся на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, то есть будут иметь обратную силу.