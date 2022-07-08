МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил в пятницу на заседании закон, предусматривающий создание в России отечественного магазина мобильных приложений. Совфед одобрил введение штрафов за неисполнение закона "о приземлении"

Согласно документу, предусматривается создание магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.

Предусматривается, что отечественный магазин приложений будет функционировать с учетом основных принципов, утверждаемых Минцифры. Ведомство также будет утверждать перечень программ, устанавливаемых в магазине приложений в обязательном порядке.