МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Индия намерена развивать фармацевтический бизнес в России, в том числе допускает возможность развития поставок произведенных в РФ лекарств в Африку и Азию, профильная конференция производителей фармотрасли состоится уже в 20-х числах июля, заявил в интервью РИА Новости руководитель индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани. Минздрав заявил об уверенном росте российского фармацевтического рынка

"Надеюсь, мы сумеем успешно развивать двусторонние бизнес-отношения и строить больше предприятий, чтобы не только торговать с Россией и странами СНГ, но и экспортировать лекарства из России в страны Африки. Это — наше общее будущее", — уверен Котвани. "Нам нужна поддержка российского правительства и российского рынка, чтобы ускорить процесс. Уже в 20-х числах июля состоится большая российско-индийская конференция фармацевтического бизнеса. Хочется верить, будет какое-то движение вперёд", — добавил он.

Бизнесмен добавил, что в новых условиях, когда для многих российских компаний отрезаны европейские рынки, "успешные российские бизнесмены должны думать о расширении производства" в других регионах. "В новых условиях для них откроется индийский рынок, а значит, выход в южноазиатский регион. И почему нужно думать только про миллиард людей, живущих в Европе и Америке? Ведь можно обратить внимание на остальные 6 миллиардов из других стран", — сказал Котвани.

"Индийцы верят: если одна дверь закрыта, открываются другие. Да, Евросоюз закрыл свою дверь, зато открылись двери в Индию, Китай, Иран, Турцию и так далее. Все виды бизнеса возможны, и пожалуй, россиянам стоит проводить свою миссию в Индии, сосредоточиться на этой стране", — резюмировал он.

Тему увеличения двустороннего товарооборота, в том числе за счет наращивания поставок фармацевтической продукции в Россию в начале июля по телефону обсудили лидеры РФ и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди.